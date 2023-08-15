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На Тайване во время испытаний взорвалась ракета ЗРК Patriot

Во время испытаний на Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot
Фото: Jes Aznar / Getty Images
Фото: Jes Aznar / Getty Images

Во время учений в округе Пиндун на Тайване взорвалась ракета, предположительно, американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает Taipei Times.

По словам генерала ВВС Тайваня Цао Чинпиня, во время военных испытаний произошла нештатная ситуация. Он добавил, что для определения причины взрыва необходимо провести дополнительное расследование. Цао Чинпинь отметил, что военные регулярно проводят учения с боевой стрельбой для проверки готовности и характеристик ракет, а результаты испытаний записываются и анализируются вне зависимости от исхода запусков.

Как пишет The Eurasian Times, модифицированная ракета ЗРК Patriot (PAC-3) преждевременно взорвалась, не достигнув цели.

В начале декабря 2022 года Bloomberg сообщал, что США предложили добавить к пакету военной помощи Тайваню до 100 усовершенствованных ракет Patriot — PAC-3. Это предложение стало дополнением к сделке, заключенной между США и Тайванем в 2010 году, чтобы улучшить способность противоракетной обороны острова для защиты территориальной целостности и предотвращения угрозы региональной стабильности.

В Китае заявляли, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку», продавая ему оружие. Пекин призвал Вашингтон соблюдать «принцип одного Китая» и немедленно прекратить продажу оружия Тайбэю, как и «любую форму военного сговора между США и Тайванем», и выполнять обязательство не поддерживать «независимость Тайваня».

Теги
Тайвань Patriot США военные учения
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