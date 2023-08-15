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Главы МИД России и Азербайджана обсудили Карабах и Лачинский коридор

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Джейхун Байрамов и&nbsp;Сергей Лавров
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону вопросы деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщили в пресс-службе ведомства.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. «Проведен обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня», — говорится в сообщении.

Особое внимание политики уделили деэскалации конфликта Армении и Азербайджана, в том числе разблокированию гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

В ведомстве отметили, что для решения конфликта между Баку и Ереваном необходимо выполнить трехсторонние договоренности, подписанные в 2020 году.

Министры также подчеркнули «контрпродуктивность попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями».

Лачинский коридор — единственную дорогу между Арменией и Карабахом — заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля.

Президент России Владимир Путин в начале июля поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в том числе Лачинский коридор. Путин выразил готовность помогать в выработке договора между Арменией и Азербайджаном.

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Сергей Лавров Азербайджан Нагорный Карабах
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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