Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха

Главы МИД России и Азербайджана обсудили Карабах и Лачинский коридор

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону вопросы деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщили в пресс-службе ведомства.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. «Проведен обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня», — говорится в сообщении.

Особое внимание политики уделили деэскалации конфликта Армении и Азербайджана, в том числе разблокированию гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор.

В ведомстве отметили, что для решения конфликта между Баку и Ереваном необходимо выполнить трехсторонние договоренности, подписанные в 2020 году.

Министры также подчеркнули «контрпродуктивность попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями».

Лачинский коридор — единственную дорогу между Арменией и Карабахом — заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля.





Президент России Владимир Путин в начале июля поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в том числе Лачинский коридор. Путин выразил готовность помогать в выработке договора между Арменией и Азербайджаном.