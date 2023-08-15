Индия и ОАЭ впервые провели бездолларовую сделку по продаже нефти

Индия и ОАЭ провели первую сделку по продаже нефти в рупиях и дирхамах

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Индия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые заключили сделку по продаже сырой нефти в собственных валютах — рупиях и дирхамах, сообщает NDTV со ссылкой на посольство Индии в ОАЭ.

Сделка на 1 млн барр. состоялась между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Indian Oil Corporation Limited, закупала нефть Индия. Это первый в истории страны расчет в местной валюте с ОАЭ.

У двух стран прочные нефтегазовые отношения, и ОАЭ являются ключевым партнером в обеспечении энергетической безопасности Индии, уточняет NDTV. Нефтепродукты составляют основу двусторонней торговли между государствами. Так, ОАЭ являются четвертым по величине поставщиком сырой нефти и вторым — по сжиженному природному газу для Индии. В прошлом году объем торговли нефтепродуктами между странами составил $35,10 млрд — это 41,4% от общего объема двусторонней торговли.

В июле Индия подписала соглашение с ОАЭ, которое позволяет странам торговать между собой в рупиях вместо долларов. Как ожидают индийские власти, это должно помочь сократить операционные издержки, связанные с конвертацией в доллары.

При этом еще в феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть поставок российской нефти, которые они закупают через трейдеров в Дубае, в дирхамах ОАЭ вместо долларов.

На такие меры пришлось идти из-за введенного странами Запада потолка цен на российскую нефть. Индия не поддерживает ограничения, но банки и другие финансовые учреждения с осторожностью относятся к клиринговым платежам, чтобы «невольно не нарушать» санкции.