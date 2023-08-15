branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 17:57
Медведев предложил Украине отказаться от Киева ради вступления в НАТО Политика, 20:04
Минюст внес Центр исследований им. Мартенса в список нежелательных Политика, 20:01
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды с доходностью около 5% Инвестиции, 19:51
Минздрав отменил приказ, регулирующий выдачу справок о смене пола Общество, 19:48
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Саудовский клуб объявил о переходе Неймара из ПСЖ Спорт, 19:43
Акции Freedom Holding упали после выхода расследования аналитиков из США Инвестиции, 19:37
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Касаткина одержала разгромную победу на старте крупного турнира в США Спорт, 19:36
На Тайване во время испытаний взорвалась ракета ЗРК Patriot Политика, 19:30
Мешки из-под селитры на месте взрыва в Махачкале. Видео Общество, 19:27
Карен Хачанов снялся со второго подряд турнира серии «Мастерс» Спорт, 19:27
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:22
Главы МИД России и Азербайджана обсудили Карабах и Лачинский коридор Политика, 19:20
В Казахстане оценили объем экспорта газа из России в Узбекистан Бизнес, 19:07
Финансы ,  
0 

Индия и ОАЭ впервые провели бездолларовую сделку по продаже нефти

Индия и ОАЭ провели первую сделку по продаже нефти в рупиях и дирхамах
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Индия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые заключили сделку по продаже сырой нефти в собственных валютах — рупиях и дирхамах, сообщает NDTV со ссылкой на посольство Индии в ОАЭ.

Сделка на 1 млн барр. состоялась между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Indian Oil Corporation Limited, закупала нефть Индия. Это первый в истории страны расчет в местной валюте с ОАЭ.

У двух стран прочные нефтегазовые отношения, и ОАЭ являются ключевым партнером в обеспечении энергетической безопасности Индии, уточняет NDTV. Нефтепродукты составляют основу двусторонней торговли между государствами. Так, ОАЭ являются четвертым по величине поставщиком сырой нефти и вторым — по сжиженному природному газу для Индии. В прошлом году объем торговли нефтепродуктами между странами составил $35,10 млрд — это 41,4% от общего объема двусторонней торговли.

В июле Индия подписала соглашение с ОАЭ, которое позволяет странам торговать между собой в рупиях вместо долларов. Как ожидают индийские власти, это должно помочь сократить операционные издержки, связанные с конвертацией в доллары.

При этом еще в феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть поставок российской нефти, которые они закупают через трейдеров в Дубае, в дирхамах ОАЭ вместо долларов.

На такие меры пришлось идти из-за введенного странами Запада потолка цен на российскую нефть. Индия не поддерживает ограничения, но банки и другие финансовые учреждения с осторожностью относятся к клиринговым платежам, чтобы «невольно не нарушать» санкции.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Семейные финансы: как договориться и выстроить общую стратегию
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности
Теги
Индия ОАЭ нефть торговля
Материалы по теме
Президент ОАЭ заявил о важности сохранения стабильности в России
Политика
Крупнейшая нефтесервисная компания прекратила поставки в Россию
Бизнес
Путин разрешил нефтесервисной компании Eriell уйти из России
Бизнес