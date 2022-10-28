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Во Владивостоке опровергли планы установить памятник Сталину

Мэрия Владивостока опровергла одобрение установки памятника Иосифу Сталину
Издание PrimaMedia ранее написало, что совет по культуре большинством голосов одобрил установку бюста Сталину. В мэрии Владивостока это опровергли
Владивосток
Владивосток (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Совет по культуре при главе Владивостока проголосовал против установки в городе памятника Иосифу Сталину, сообщили журналистам в пресс-службе городской мэрии, передает «РИА Новости».

Среди вопросов, которые рассматривал совет, действительно была идея об установке памятника Сталину, ее выдвинул «Союз советских офицеров» России, сказали в мэрии.

«Большинство членов совета проголосовали против идеи установки памятника Сталину во Владивостоке», — указали в пресс-службе.

Ранее приморское издание PrimaMedia написало, совет большинством голосов (шесть за и три — против) поддержал установку бюста Сталину во Владивостоке. Вопрос был вынесен на рассмотрение по инициативе председателя городского парламента Андрея Брика в связи с обращением местного отделения «Союза советских офицеров». Сейчас материал отсутствует на сайте издания, но доступен в кеше поисковика Google.

В заметке также приводилась цитата заместителя главы администрации Владивостока Николая Селюка: «Совет поддержал концептуальную идею. Это история и неразделимая часть нашей страны». Он отметил, что вопрос требует дополнительных согласований, обсуждений и, возможно, общественного голосования, а создание бюста может быть профинансировано только из внебюджетных источников, утверждалось в материале.

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Владивосток памятник Иосиф Сталин
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