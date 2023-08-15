Россия приостановила поставки запчастей отправляющим оружие Киеву странам

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Россия в качестве ответных мер на передачу российской и советской военной техники Украине прекращает поставку запчастей недружественным странам и отзывает лицензии у ремонтных предприятий. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, у ряда предприятий отзывают лицензии на право ремонта военной техники советского и российского производства. Так, например, у некоторых предприятий в Чехии и Болгарии были отозваны лицензии на ремонт вертолетов типа «Ми».

«Также приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах», — уточнил глава ведомства.

Шугаев напомнил, что ФСВТС следит за передачей военной продукции в третьи страны, так как такие поставки возможны только после предоставления покупателем сертификата конечного пользователя. Документ обязует импортера не передавать полученную продукцию в третьи страны без официального согласия российской стороны.

После начала спецоперации западные страны объявили о поставках вооружений Украине. Киев получает не только оружие стран НАТО, но и технику советского и российского производства. Кремль критикует поставки вооружений Киеву, указывая, что это проводит только к затягиванию конфликта.

Это не первый раз, когда ФСВТС сообщает о нарушении правил реэкспорта. В марте ведомство обвинило Словакию в нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства из-за передаче Украине самолетов МиГ-29. Также в марте ведомство сообщало, что приостановило действия свидетельств двух авиаремонтных предприятий в Болгарии («Авионамс», «Терем-Летец») и Чехии («ЛОМ ПРАГА»), так как они ремонтируют и модернизируют вертолеты российского или советского производства, в том числе для того, чтобы затем отправлять их на Украину.

В июне ФСВТС также заявляла, что российское и советское оружие незаконно реэкспортируется на Украину и часто попадают на черные рынки, сообщал ТАСС.