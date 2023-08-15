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Титов сравнил повышение ставки с эффектом от двойной дозы антибиотика

Титов: повышение ключевой ставки ЦБ, как и прием антибиотиков, грозит побочными эффектами
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Резкое повышение Центробанком ключевой ставки похоже на решение врача прописать больному антибиотики, однако при этом побочные эффекты неизбежны, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«ЦБ повысил ключевую ставку сильнее, чем ожидалось. Теперь 12%. Пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты», — говорится в сообщении его пресс-службы, поступившем в РБК.

«Новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов. По крайней мере, на время», — считает Титов.

Омбудсмен считает, что с помощью этого решения ЦБ сможет «чуть придавить» курс доллара и евро к рублю, но инфляция «получит подпитку с другой стороны».

Самое очевидное следствие этого решения — удорожание ипотеки, предсказал Титов, а из-за больших объемов непроданного жилья у застройщиков «не исключено назревание кризиса в отрасли».

«Мы реагируем на сиюминутные проблемы, пусть и очень чувствительные. Но не закладываем базис для будущего, не создаем почву для действительно самодостаточной экономики», — отметил Титов.

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Утром 15 августа Центробанк провел внеплановое заседание совета директоров, на котором неожиданно поднял ключевую ставку до 12%. При этом регулятор предупредил, что возможно дальнейшее повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Накануне этого решения курс доллара на Мосбирже превысил отметку 100 рублей, а затем поднялся и выше 101 рубля. В моменте рубль стал дешевле американского цента. По отношению к евро рубль перешагнул отметку 110, а к юаню торговался на уровне 14 руб.

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Ставка ЦБ Борис Титов антибиотики