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Reddit оштрафовали на ₽2 млн за АУЕ-контент и фейки о спецоперации

Суд Москвы оштрафовал Reddit на ₽2 млн за АУЕ-контент и фейки о спецоперации на Украине
Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Reddit на 2 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы по делу № 5-890/23 об административном правонарушении <...> Reddit Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — говорится в сообщении.

Протокол в отношении Reddit был составлен в связи с размещенной информацией о запрещенном в России экстремистском движении АУЕ (аббревиатура расшифровывается как «Арестантское уголовное единство») и недостоверной информацией о проведении военной операции на Украине, уточнил корреспондент ТАСС, который был на заседании суда.

Reddit — платформа, которая сочетает черты социальной сети и форума. На платформе существуют многочисленные сообщества («сабреддиты»), посвященные разным темам — компьютерным играм, спорту, бизнесу, звездам, музыке, кино и т.п.

Зарегистрированные пользователи интернет-ресурса могут размещать ссылки на понравившуюся им информацию, подборки и видеоролики, обсуждать их, а также выражать свое отношение к материалам, голосуя за них. Ссылки на материалы, которые нравятся пользователям, поднимаются на первые места в сообществах.

В середине июля на Reddit составили протокол по той же статье. Претензии к компании были связаны с отказом удалять ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также публикации, содержащие дискредитацию российских вооруженных сил и «иную экстремистскую информацию».

В апреле военная прокуратура Владимира обратилась в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к Reddit из-за публикации «персональных данных».

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Теги
новости Reddit штраф фейк Военная операция на Украине
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