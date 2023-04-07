Военная прокуратура попросила суд заблокировать Reddit

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в суд с просьбой заблокировать в России форум Reddit. Прокуратура требует признать, что площадка распространяет запрещенную в России информацию

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Во Владимире военная прокуратура обратилась в суд с требованием ограничить доступ к американскому форуму Reddit в России, следует из данных картотеки Ленинского районного суда. Иск поступил 6 апреля и уже передан судье.

Истцом по делу выступает военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона. В качестве административного ответчика в карточке дела указано управление Роскомнадзора по Владимирской области.

Дело об ограничении доступа касается ресурса https://www.reddit.com. Предъявление иска связано с главой 27.1 Кодекса административного судопроизводства, которая касается дел о признании информации в сети Интернет запрещенной к распространению в России. Вид информации, доступ к которой просит ограничить ведомство, обозначен как «персональные данные».

РБК направил запрос в военную прокуратуру Западного военного округа и в компанию Reddit.

Reddit — платформа, которая сочетает черты социальной сети и форума. На платформе существуют многочисленные сообщества («сабреддиты»), посвященные разным темам — компьютерным играм, спорту, бизнесу, звездам, музыке, кино и т.п.

Зарегистрированные пользователи ресурса могут размещать ссылки на понравившуюся им информацию, подборки и видеоролики, обсуждать их, а также выражать свое отношение к материалам, голосуя за них. Ссылки на материалы, которые нравятся пользователям, поднимаются на первые места в сообществах.

Распространение персональных данных запрещено правилами Reddit.

«На Reddit можно довольно открыто и свободно выражаться, но нельзя выкладывать чью-либо персональную информацию или давать ссылки на нее. Это включает ссылки на страницы в социальных сетях и скриншоты подобных страниц с различимыми именами», — говорится в правилах площадки. За нарушение правила пользователям грозит бан.