Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 16:12
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 21:13
Райффайзенбанк отказался от оформления новых зарплатных карт в России Финансы, 21:12
Минюст внес в реестр иноагентов Аркадия Бабченко Политика, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:07
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену Политика, 21:02
Военная прокуратура попросила суд заблокировать Reddit Политика, 20:54
Семь игроков из системы клуба КХЛ сдали положительные тесты на допинг Спорт, 20:51
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Арестович призвал найти Украине способного победить коррупцию президента Политика, 20:29
В турецком клубе отреагировали на сообщения об интересе к Черчесову Спорт, 20:21
Байден продлил санкции против России Политика, 20:20
Spiegel узнал об идее топ-менеджера Porsche производить в России «Волгу» Бизнес, 20:18
Рост курсов доллара и евро 20:15
«Сбер» сообщил об 1 млн пользователей нейросети Kandinsky 2.1 Технологии и медиа, 20:01
В Ярославле и Череповце отменили концерты группы «Наив» Общество, 19:54
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Военная прокуратура попросила суд заблокировать Reddit

Военная прокуратура Владимирской области попросила суд заблокировать Reddit
Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в суд с просьбой заблокировать в России форум Reddit. Прокуратура требует признать, что площадка распространяет запрещенную в России информацию
Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Во Владимире военная прокуратура обратилась в суд с требованием ограничить доступ к американскому форуму Reddit в России, следует из данных картотеки Ленинского районного суда. Иск поступил 6 апреля и уже передан судье.

Истцом по делу выступает военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона. В качестве административного ответчика в карточке дела указано управление Роскомнадзора по Владимирской области.

Дело об ограничении доступа касается ресурса https://www.reddit.com. Предъявление иска связано с главой 27.1 Кодекса административного судопроизводства, которая касается дел о признании информации в сети Интернет запрещенной к распространению в России. Вид информации, доступ к которой просит ограничить ведомство, обозначен как «персональные данные».

РБК направил запрос в военную прокуратуру Западного военного округа и в компанию Reddit.

Reddit — платформа, которая сочетает черты социальной сети и форума. На платформе существуют многочисленные сообщества («сабреддиты»), посвященные разным темам — компьютерным играм, спорту, бизнесу, звездам, музыке, кино и т.п.

Зарегистрированные пользователи ресурса могут размещать ссылки на понравившуюся им информацию, подборки и видеоролики, обсуждать их, а также выражать свое отношение к материалам, голосуя за них. Ссылки на материалы, которые нравятся пользователям, поднимаются на первые места в сообществах. 

Читайте на РБК Pro
«Ты так для работы накрасилась?»: 7 самых токсичных фраз от коллег
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят

Распространение персональных данных запрещено правилами Reddit.

«На Reddit можно довольно открыто и свободно выражаться, но нельзя выкладывать чью-либо персональную информацию или давать ссылки на нее. Это включает ссылки на страницы в социальных сетях и скриншоты подобных страниц с различимыми именами», — говорится в правилах площадки. За нарушение правила пользователям грозит бан.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимирская область Военная прокуратура суд блокировка
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
В Кремле ответили на предложение главы СПЧ заблокировать «Википедию»
Общество
В Берлине допустили блокировку ChatGPT по примеру Италии
Политика
Первая западная страна заблокировала ChatGPT
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter