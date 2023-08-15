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Очевидцы рассказали о взрыве на АЗС в Махачкале и его последствиях

Очевидцы рассказали РБК о взрыве на АЗС в Махачкале и его последствиях
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Жители Махачкалы рассказали РБК о взрыве, который произошел вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Дагестане.

«Я не видела, как произошел пожар и далее взрыв, но я живу недалеко от этого места, мы ощутили очень хорошо. Была вспышка вначале и потом большой взрыв — думали, трансформатор взорвался, позже поняли, что не трансформатор», — сообщила РБК жительница Махачкалы. После этого местные жители побежали к месту происшествия, многих пострадавших успели достать из машин и отправить в больницу до приезда скорой помощи и пожарных, добавила она.

Местный житель Магомед рассказал РБК, что живет в 4–5 км от АЗС, но все равно почувствовал мощный взрыв. «На место в тот момент не ездил — перекрыли все. Люди сдавали кровь. Знакомые погибшие есть», — уточнил он.

Еще один очевидец, который был на месте происшествия, сообщил, что сначала услышал сильный взрыв, а потом увидел, как что-то горит. «Я видел трех людей, которые были в крови, лица у них были в ожогах, все окна у машин были выбиты. Кровь позднее ездил сдавать», — добавил он.

Вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. Сперва загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Как заявил глава региона Сергей Меликов, взрыв произошел из-за детонации емкостей напротив автозаправки.

По последним данным, число погибших достигло 35 человек, пострадали 80 человек, из них 17 лечатся амбулаторно, 63 — в больнице.

В Дагестане объявили однодневный траур по погибшим и ввели режим ЧС в районе происшествия. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

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