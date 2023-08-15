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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о попытках Запада сорвать форум «Армия-2023»

Министр обороны Шойгу: Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Страны Запада безуспешно пытались сорвать форум «Армия-2023», заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — цитирует обращение министра к участникам форума «РИА Новости».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в подмосковной Кубинке. На нем также пообещали продемонстрировать трофейную технику НАТО, «захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине».

На конференции по международной безопасности Шойгу также заявил, что поддержка Запада не помогает добиться Украине результатов, а военный ресурс Киева «почти исчерпан».

По словам министра обороны, среди поставляемого Украине западного вооружения нет «ничего уникального и неуязвимого для российского оружия», во многих случаях его боевые качества превосходит даже техника советского производства.

Теги
конференция Сергей Шойгу международная безопасность Запад
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