Шойгу заявил о попытках Запада сорвать форум «Армия-2023»

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Страны Запада безуспешно пытались сорвать форум «Армия-2023», заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий», — цитирует обращение министра к участникам форума «РИА Новости».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в подмосковной Кубинке. На нем также пообещали продемонстрировать трофейную технику НАТО, «захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине».

На конференции по международной безопасности Шойгу также заявил, что поддержка Запада не помогает добиться Украине результатов, а военный ресурс Киева «почти исчерпан».

По словам министра обороны, среди поставляемого Украине западного вооружения нет «ничего уникального и неуязвимого для российского оружия», во многих случаях его боевые качества превосходит даже техника советского производства.