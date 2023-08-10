branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 09 авг, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 09 авг, 19:08
Прокуроры связали отключения света в Дагестане с хаотичной застройкой Общество, 12:02
Кадры покушения на кандидата в президенты Эквадора Политика, 12:01
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:00
Балицкий заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны в Запорожье Политика, 11:57
В Саратове женщина проглотила осу и умерла Общество, 11:51
Как умные решения от МТС Банка помогут вести бизнес в новых условиях РБК+, 11:48
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Регулятор Аргентины начал расследование безопасности проекта Worldcoin Крипто, 11:47
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами Pro, 11:47
Загитова объяснила, почему не может тренироваться на льду Спорт, 11:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:38
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 11:37
Пушилин заявил об отступлении ВСУ из поселка Урожайное Политика, 11:30
Недвижимость на Северном Кипре. Главные стратегии и нюансы для инвестора Pro, 11:29
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ обвинила жителя Самарской области в отправке Киеву данных об эшелонах

ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах
Сюжет
Военная операция на Украине
По версии ФСБ, житель Самарской области фотографировал военные эшелоны в регионе и передавал снимки украинской стороне с комментариями о количестве техники

ФСБ обвинила жителя Самарской области в отправке Киеву данных об эшелонах
Video

ФСБ задержала жителя Самарской области, который, по версии спецслужбы, передавал Киеву сведения о российских военных эшелонах, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, мужчина в мессенджере связался с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого затем и фотографировал эшелоны. Снимки он присылал украинской стороне с комментариями о количестве военной техники и месте, где были сделаны фото.

Против задержанного завели дело о госизмене (ст. 275 УК, предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы).

Власти России регулярно сообщают о новых делах по статье о госизмене. Так, утром 10 августа в ФСБ рассказали о жителе Благовещенска, который обирался поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Его задержали в аэропорту и арестовали на два месяца.

6 августа жителя Белгородской области приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима, вменив передачу СБУ сведений о передвижении военных в регионе.

Читайте на РБК Pro
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ госизмена Самарская область
Материалы по теме
В Белгородской области мужчина получил 12,5 лет колонии за госизмену
Общество
Суд арестовал россиянина за госизмену
Политика
Экс-сотрудник кубанского минприроды получил 12 лет по делу о госизмене
Политика