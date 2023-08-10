ФСБ обвинила жителя Самарской области в отправке Киеву данных об эшелонах

По версии ФСБ, житель Самарской области фотографировал военные эшелоны в регионе и передавал снимки украинской стороне с комментариями о количестве техники

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ФСБ задержала жителя Самарской области, который, по версии спецслужбы, передавал Киеву сведения о российских военных эшелонах, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, мужчина в мессенджере связался с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого затем и фотографировал эшелоны. Снимки он присылал украинской стороне с комментариями о количестве военной техники и месте, где были сделаны фото.

Против задержанного завели дело о госизмене (ст. 275 УК, предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы).

Власти России регулярно сообщают о новых делах по статье о госизмене. Так, утром 10 августа в ФСБ рассказали о жителе Благовещенска, который обирался поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Его задержали в аэропорту и арестовали на два месяца.

6 августа жителя Белгородской области приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима, вменив передачу СБУ сведений о передвижении военных в регионе.