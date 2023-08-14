МВД: в ДТП в Забайкальском крае погибли четыре человека, шестеро пострадали

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

Двое взрослых и два ребенка погибли при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе в Забайкальском крае. Об этом говорится на сайте МВД по региону.

ДТП произошло на трассе Чита-Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка. 28-летний водитель «Лансер» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Хонда».

В результате ДТП погиб пассажир «Лансера» и три пассажира «Хонда», среди которых двое детей. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших также есть дети.

«По предварительной информации, все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобиле «Хонда» без детских удерживающих устройств. Оба водителя были трезвые. Предполагаемый виновник аварии не пострадал», — говорится в сообщении МВД.

В начале августа три человека погибли в ДТП в Татарстане. Среди погибших один ребенок. Авария произошла на 29-м км автодороги Арск — Большая Атня. Автомобиль «Лада» столкнулся с трактором, который ехал с выключенными внешними световыми приборами.