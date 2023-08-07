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В Татарстане три человека погибли в ДТП с трактором

МВД: три человека погибли в ДТП в Татарстане с трактором, в том числе ребенок

Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, авария произошла на 29-м км автодороги Арск — Большая Атня. «Водитель автомобиля «Лада», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с трактором в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами», — говорится в сообщении.

В ДТП погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок. Обстоятельства выясняются.

Накануне в ДТП с участием четырех машин произошло в Краснодарском крае. Четыре человека погибли и еще трое пострадали, в том числе несовершеннолетняя девушка. По предварительным данным, виновник аварии — водитель Chery Amulet, который въехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями.

Теги
Татарстан МВД ДТП погибшие
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