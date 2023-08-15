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Высылки дипломатов ,  
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МИД России предупредил Молдавию о последствиях высылки дипломатов

МИД России: высылка Молдавией российских дипломатов будет иметь последствия
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Высылки дипломатов

Решение властей Молдавии сократить число российских дипломатов в стране будет иметь последствия для отношений между Москвой и Кишиневом. Об этом заявил МИД России.

Сотрудники российских учреждений в Молдавии и члены их семей, вынужденные покинуть республику из-за решения местных властей сократить персонал посольства, торгового представительства и российского центра науки и культуры, вернулись в Москву спецбортом 14 августа.

«Этот недружественный шаг официального Кишинева несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены», — заявили в МИД.

В конце июля Insider и Jurnal TV опубликовали совместное расследование, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Кишиневе установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, якобы перехватывающих сигналы спутниковой телефонии. По данным изданий, это позволяет прослушивать телефонные звонки и перехватывать переговоры по рации местной полиции.

После публикации расследования Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики вызвало российского посла Олега Васнецова. Власти также решили сократить число российских дипломатов: Молдавию должны были покинуть 22 дипломата и 23 представителя технического персонала посольства.

«Их не объявляют персонами нон грата, а просят покинуть Молдову для обеспечения дипломатического паритета», — говорил советник по коммуникациям главы МИД Молдавии Игорь Захаров (цитата по NewsMaker). В ведомстве объясняли, что сокращение российской дипмиссии на 45 человек уравняет численность дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала посольства России с численностью персонала молдавской дипмиссии в Москве.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 26 июля, что Москва расценивает решение молдавских властей «как ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа».

Теги
Молдавия Кишинев МИД дипломат высылка дипломатов
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