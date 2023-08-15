МВД: движение по трассе в районе пожара на АЗС в Махачкале перекрыли

Движение по трассе в районе пожара на АЗС в Махачкале перекрыли

Участок Сулакской трассы в Махачкале, рядом с которым загорелась АЗС, перекрыли, сообщило управление МВД по Дагестану. Сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта по объездной дороге.

На место происшествия прибыли около 200 сотрудников полиции. Они оцепили территорию и вывели всех граждан на безопасное расстояние.

Площадь пожара на АЗС достигла 600 кв.м, сообщило МЧС России. Возгорание тушат более 260 человек и 80 единиц техники.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00 14 августа. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

В результате взрыва пострадали 56 человек, 13 из них — дети, сообщил минздрав Дагестана. Погибли 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних. На место происшествия приехала глава минздрава республики Татьяна Беляева, она держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.

На место происшествия также вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. «В медучреждениях Махачкалы имеется необходимое количество коек для лечения пострадавших, все необходимые медикаменты и препараты крови», — сообщили РБК в Минздраве.