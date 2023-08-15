Минздрав Дагестана: при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 56 человек, из них 13 детей

В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 13 детей

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56, из них 13 — дети. Об этом сообщил минздрав Дагестана.

«На данную минуту в результате взрыва на АЗС: 12 человек погибло (из них двое детей), 56 человек ранено (из них 13 детей)», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее глава республики Сергей Меликов сообщал о 50 пострадавших и 12 погибших. «За жизнь пострадавших борются врачи. Все службы продолжают работать в усиленном режиме», — писал он.

Для организации оказания помощи пострадавшим в Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. «В медучреждениях Махачкалы имеется необходимое количество коек для лечения пострадавших, все необходимые медикаменты и препараты крови», — сообщили РБК в Минздраве.

Помощь пострадавшим оказывают добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудники некоммерческой организации «Добровольцы Дагестана», сообщило республиканское министерство молодежи. Минздрав написал, что жители Махачкалы массово пришли сдавать кровь. «Просим отложить визит на станцию переливания на завтра. Запасы крови есть, доноров для их пополнения на данный час тоже уже немало», — заявили в ведомстве.