Вблизи курорта Костинешть в Румынии произошел взрыв в морской воде у пирса

У морского пирса на курорте в Румынии произошел взрыв

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Взрыв произошел в море у курорта Костинешть на юго-востоке Румынии, сообщают агентство Agerpres и Radio Romania International в X (ранее — Twitter).

Инцидент, уточняет агентство, произошел около 9:00 по местному времени (совпадает с мск) 14 августа. Как сообщает радио, взрыв произошел около пирса в районе отеля Forum. После этого к обследованию акватории приступили военные водолазы, которые специализируются на обезвреживании мин.

Район оцепили специалисты Военно-морских сил Румынии и полиция, так как предполагалось, что на пляже действительно взорвалась мина, пишет Stirile Pro TV. Однако на момент подготовки этого материала, по данным портала, в румынских ВМС не подтвердили эту информацию.

Водолазы продолжают искать в море элементы снаряда или другого взрывного устройства. Также специалисты предполагают, что в этом районе может быть обнаружена еще одна мина.

Последнюю стали искать после того, как один из туристов сказал, что видел предмет, дрейфующий в направлении города Мангалия в том же округе, пишет Stirile Pro TV. Однако позднее в Инспекции по чрезвычайным ситуациям сообщили, что плавающий в море объект оказался куском дерева.

Пострадавших и погибших при взрыве нет, передает Agerpres со ссылкой на Инспекцию по управлению чрезвычайными ситуациями округа Констанца (ISU).

Начальник штаба ВМС Румынии, вице-адмирал Михай Панайт поручил расширить операцию по осмотру румынского побережья, который начался после произошедшего, пишет Radio Romania International.

Мэр Костинешть Жану Дорин Думитру сказал Libertatea, что взрыв произошел на безопасном расстоянии от людей. Он добавил, что в это время года Костинешть является самым загруженным румынским курортом. Как уточняет Adevarul, в городе летом отдыхают десятки тысяч туристов.

Ранее у побережья Румынии, берега которой омывает Черное море, уже обнаруживали дрейфующие мины. В марте прошлого года военные уничтожили одну из них в 70 км от побережья страны. В сентябре на дрейфующей мине в Черном море подорвался румынский военный корабль.