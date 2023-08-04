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Пушкинский музей в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Пушкинском музее прошла эвакуация из-за сообщений о минировании здания
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Посетителей и сотрудников Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве срочно эвакуировали в связи с сообщением о минировании здания, сообщает корреспондент РБК.

В музей пришло письмо с сообщением о заложенной бомбе.

«Прислали в музей соответствующее письмо. <...> Всех вывели, проверяют здание», — сообщил наш корреспондент.

В телеграм-канале музея было уведомление: администрация сообщила, что он закрыт по техническим причинам.

«Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее — пожалуйста, следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях», — гласит объявление.

Администрация предупредила посетителей, что тем, кто не успел ознакомиться с экспозицией, можно сделать это после возобновления работы музея и до конца рабочего дня или запросить возврат денег за билеты по электронной почте.

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Теги
ГМИИ имени А.С. Пушкина минирование эвакуация
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