Пушкинский музей в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей и сотрудников Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве срочно эвакуировали в связи с сообщением о минировании здания, сообщает корреспондент РБК.
В музей пришло письмо с сообщением о заложенной бомбе.
«Прислали в музей соответствующее письмо. <...> Всех вывели, проверяют здание», — сообщил наш корреспондент.
В телеграм-канале музея было уведомление: администрация сообщила, что он закрыт по техническим причинам.
«Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее — пожалуйста, следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях», — гласит объявление.
Администрация предупредила посетителей, что тем, кто не успел ознакомиться с экспозицией, можно сделать это после возобновления работы музея и до конца рабочего дня или запросить возврат денег за билеты по электронной почте.