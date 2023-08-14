Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в Детройте штате Мичиган

Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в Детройте

На авиашоу в американском штате Мичиган во время исполнения маневров потерпел крушение истребитель МиГ-23. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Детройта.

Пилот и пассажир самолета выжили, они успели катапультироваться. Сам самолет врезался в стоянку у апартаментов. Причина происшествия неизвестна.

Несмотря на то, что пассажир и пилот не пострадали, все равно было принято решение об их госпитализации.

12 августа в Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30. Члены экипажа погибли. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность, самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном месте.