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Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в Детройте

Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в Детройте штате Мичиган

На авиашоу в американском штате Мичиган во время исполнения маневров потерпел крушение истребитель МиГ-23. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Детройта.

Пилот и пассажир самолета выжили, они успели катапультироваться. Сам самолет врезался в стоянку у апартаментов. Причина происшествия неизвестна.

Несмотря на то, что пассажир и пилот не пострадали, все равно было принято решение об их госпитализации.

12 августа в Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30. Члены экипажа погибли. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность, самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном месте.

Теги
самолет истребитель МиГ-23 США Мичиган Детройт
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