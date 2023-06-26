Дуров анонсировал функцию Stories в Telegram

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 26 июн, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 26 июн, 16:07
В Москве впервые зафиксированы краткосрочные сделки с элитной арендой Недвижимость, 00:05
Власти запланировали индексацию пенсий дважды в год в течение двух лет Экономика, 00:01
Кто из звезд шоу-бизнеса владеет спортивными клубами Спорт, 00:00
Счетная палата объяснила, что помешало снизить продажи табака и алкоголя Бизнес, 00:00
Путин заявил о сплоченности россиян вокруг судьбы страны Политика, 26 июн, 23:55
Дуров анонсировал функцию Stories в Telegram Технологии и медиа, 26 июн, 23:36
Один человек погиб при подрыве автомобиля в ЛНР Общество, 26 июн, 23:33
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Появилось видео совещания Путина с Шойгу и силовиками Политика, 26 июн, 23:28
Песков назвал фейком слова о «судьбоносном» обращении Путина Политика, 26 июн, 23:08
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 26 июн, 23:08
Путин поблагодарил за самопожертвование летчиков, сбитых во время мятежа Политика, 26 июн, 22:50
Путин после обращения встретился с Шойгу и руководителями силовиков Политика, 26 июн, 22:45
Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» пытались использовать «втемную» Политика, 26 июн, 22:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 26 июн, 22:23
Технологии и медиа ,  
0 

Дуров анонсировал функцию Stories в Telegram

Павел Дуров: в начале июля в Telegram появится функция Stories
Многие годы пользователи Telegram просили добавить функцию Stories, однако разработчики решились ее внедрить лишь недавно, рассказал Дуров. По его словам, после закрытых тестов даже скептики остались ей довольны
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Telegram в июле запустит функцию Stories, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны со Stories. Изначально мы были против этого, поскольку Stories уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим Stories — в формате Telegram», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Дуров анонсировал функцию Stories в Telegram
Video

По его словам, в настоящее время завершается тестирование формата, для пользователей функция станет доступна в начале июля.

Дуров отметил, что пользователям дадут выбрать, кто может просматривать каждую из историй — все пользователи, только контакты с возможными исключениями, несколько выбранных контактов или список близких друзей.

Сами Stories будут размещены в разделе в верхней части списка чатов. Истории можно будет скрыть в специальном списке «Скрытые» раздела «Контакты». Также в Stories будут добавлены инструменты для редактирования фотографий и видео, подписи и возможность отмечать других людей, сообщил основатель Telegram.

В дополнение к этому в мессенджере появится возможность публиковать фотографии и видео, снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно. Также пользователи смогут выбрать, когда истечет срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов, или можно будет постоянно отображать сторис на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой, уточнил Дуров.

Читайте на РБК Pro
Как быстро бросить курить: советы торакального хирурга
Когда и как исполнитель госзаказа может не платить неустойку
Внешний образ в эпоху Zoom: как усилить личный бренд на онлайн-встрече
Сколько шагов от обиды до измены

«В целом, после наших внутренних тестов Stories, даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы больше не можем представить Telegram без нее», — заключил бизнесмен. 

Функция Stories изначально появилась в Instagram*, она позволяла выкладывать фотографии или короткие видео, которые автоматически удалялись через 24 часа. Позже формат позаимствовали другие популярные мессенджеры, например, WhatsApp* и TikTok.

*Instagram и WhatsApp принадлежат корпорации Meta, деятельность которой была признана экстремистской и запрещена в России.

   

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Telegram история мессенджер новые функции
Материалы по теме
Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неудаление фейков о военной операции
Общество
Telegram обошел WhatsApp по популярности у школьников и студентов
Технологии и медиа
До 16 и дольше: как россияне читают Telegram и WhatsApp. Инфографика
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter