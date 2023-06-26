Дуров анонсировал функцию Stories в Telegram

Многие годы пользователи Telegram просили добавить функцию Stories, однако разработчики решились ее внедрить лишь недавно, рассказал Дуров. По его словам, после закрытых тестов даже скептики остались ей довольны

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Telegram в июле запустит функцию Stories, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны со Stories. Изначально мы были против этого, поскольку Stories уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим Stories — в формате Telegram», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

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По его словам, в настоящее время завершается тестирование формата, для пользователей функция станет доступна в начале июля.

Дуров отметил, что пользователям дадут выбрать, кто может просматривать каждую из историй — все пользователи, только контакты с возможными исключениями, несколько выбранных контактов или список близких друзей.

Сами Stories будут размещены в разделе в верхней части списка чатов. Истории можно будет скрыть в специальном списке «Скрытые» раздела «Контакты». Также в Stories будут добавлены инструменты для редактирования фотографий и видео, подписи и возможность отмечать других людей, сообщил основатель Telegram.

В дополнение к этому в мессенджере появится возможность публиковать фотографии и видео, снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно. Также пользователи смогут выбрать, когда истечет срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов, или можно будет постоянно отображать сторис на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой, уточнил Дуров.

«В целом, после наших внутренних тестов Stories, даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы больше не можем представить Telegram без нее», — заключил бизнесмен.