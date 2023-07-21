В Telegram появились Stories

В Telegram появилась новая функция — Stories, убедился корреспондент РБК.

Новую версию приложения уже можно скачать в AppStore. После обновления мобильного приложения значок для записи Stories появляется рядом с кнопкой «Написать сообщение». После записи истории ее можно сделать видимой для всех, только контактов, близких друзей или выбранных контактов.

В конце июня основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что в Telegram станет доступна функция Stories. По его словам, пользователи просили внедрить эту функцию в приложение в течение многих лет. «Более половины всех запросов о новых функциях, которые мы получаем, связаны со Stories», — отмечал Дуров.

«Изначально мы были против этого, так как Stories были уже везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы», — писал он. Дуров отметил, что новый формат позволит каналам увеличить аудитории и охват.

По словам основателя мессенджера, после внутренних тестов ценить эту функцию начали «даже скептики». «Мы уже не можем представить Telegram без него», — заключил Дуров.