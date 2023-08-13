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Вильфанд заявил о росте давления в Москве на следующей неделе

Вильфанд: на следующей неделе в Москве повыситься атмосферное давление

Со вторника в Москве повысится атмосферное давление, небо станет менее облачным. Об этом в интервью RT заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник температура воздуха будет соответствовать показателям текущей недели: плюс 13...15 °С ночью и плюс 22...24 °С днем. Местами пройдут кратковременные дожди.

«Будет подрастать давление, а это значит, что небо будет освобождаться от облаков. Будет больше солнца, и температура повысится на один-два градуса», — рассказал синоптик о погодных изменениях со вторника. А уже в среду температура воздуха днем будет достигать плюс 29 °С.

Температура воздуха продолжит нагреваться в течение всей недели. «По расчетам, в Московском регионе, включая и область, температура будет в диапазоне плюс 26...31 °С. Возможны переменная облачность и кратковременные осадки... В четверг и пятницу температура будет выше нормы на пять-шесть градусов», — добавил Вильфанд.

Ранее о том, что со вторника в Центральной России начнется потепление, предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, во вторник температура воздуха составит 27 градусов.

К концу недели жара усилится. В четверг, по словам синоптика, установится солнечная и сухая погода, днем воздух прогреется до 25–30 градусов. В пятницу ожидается повышение температуры до 27–32 градусов. Август должен стать самым теплым месяцем этого лета, средняя характерная для него температура, как ожидается, будет превышена на 3,6 градуса.

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Теги
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