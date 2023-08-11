Синоптики предупредили о тропической жаре в Центральной России

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Новый виток тропической жары до плюс 33 градусов Цельсия ожидается в Центральной России на следующей неделе, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары», — сказал синоптик. Такая погода продержится в регионе несколько дней, уточнил он.

В четверг, 17 августа, в регион придет антициклон и воздух прогреется до плюс 30–33 градусов, что на десять градусов выше климатической нормы, рассказал Тишковец. Этот показатель будет близок к рекорду тепла 1954 года, когда температура воздуха достигала плюс 33,5, отметил собеседник агентства.

«Тем не менее зной продержится всего пару дней, и к последующим выходным отступит», — заверил синоптик.

В свою очередь, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила РБК, что к выходным в столичном регионе ожидается похолодание.

«Предстоящая ночь еще будет теплая, потому что будет много облаков, [плюс] 18–20 градусов в Москве. Завтра день будет довольно ветреным и поэтому 23–25 градусов мы не будем ощущать, что на улице стало жарко. <...> Как и в субботу, в воскресенье сохранится вероятность кратковременных дождей», — сказала она.

Дневная температура, по словам Поздняковой, в выходные составит плюс 22–24 градуса, ночи станут более холодными.

«В понедельник еще местами возможен кратковременный дождь. Во вторник и среду <...> ночи будут прохладными, не выше [плюс] 15 градусов в Москве, а по области где-то [плюс] 10–11 [градусов]. А дневная температура будет повышаться», — добавила специалист.

Синоптики ожидают, что во вторник и в среду, 15 и 16 августа, температура в регионе повысится до 23–28 градусов, заключила она.