IRNA: четыре человека погибли при теракте в мавзолее Шах-Черах в Иране

Несколько человек погибли при теракте в мавзолее Шах-Черах в Иране

Фото: Mohammadreza Dehdari / ISNA/WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Террористы открыли стрельбу у входа в мавзолей Шах-Черах в иранском городе Ширазе, в результате погибли два человека, оба — служители святыни, передает Tasnim.

Нападавшие открыли стрельбу по прихожанам и попытались прорваться внутрь здания, но были остановлены ответным огнем сотрудников служб безопасности мавзолея, пишет Fars.

Агентство со ссылкой на губернатора провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе пишет, что погиб один человек, от четырех до шести пострадали. При этом информированный источник сказал Fars, что пострадали семь человек. Ходжат-уль-Ислам Мусави, главный судья провинции Фарс, также сообщил Tasnim о семи раненых. Как уточняет Fars со ссылкой на представителя силовых структур провинции, все пострадавшие — паломники.

Заместитель губернатора региона Исмаил Сафли сообщил IRNA об одном погибшем и восьми пострадавших. IRNA со ссылкой на представителя мавзолея пишет о четырех погибших — двух служителях и двух паломниках.

Один из атаковавших уже задержан силовиками, второй находится в бегах, пишет Fars. Как сообщает Tasnim, первого доставили на допрос.У задержанного террориста, по данным агентства, при себе было ружье и восемь магазинов патронов.

После атаки вход в мавзолей закрыли, а близлежащий район оцепили для поисков террористов.

В комиссии по национальной безопасности иранского парламента пообещали начать расследование инцидента на следующий день и в кратчайшие сроки довести его результаты до населения. Глава МВД страны Ахмад Вахиди поручил начать расследование немедленно.

Это не первый теракт в мавзолее за прошедший год. В конце октября 2022 года. в комплекс ворвался один террорист, который открыл стрельбу и убил 15 паломников. Десятки человек получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России). Нападавший оказал сопротивление полиции, был ранен и позднее умер в больнице.

По подозрению в причастности к теракту власти Ирана арестовали 26 человек, некоторых из них казнили. Разведслужбы Ирана пришли к выводу, что в нападении участвовали исключительно иностранцы. Среди них были в том числе граждане Азербайджана, Таджикистана и Афганистана.