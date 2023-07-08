В Иране публично казнили двух организаторов теракта в Ширазе
В Иране публично казнили двоих мужчин, организовавших нападение на мавзолей Шах-Черах в октябре 2022 года в Ширазе, сообщает агентство Tasnim.
Ранее суд признал мужчин виновными в коррупции, вооруженном нападении и действиях против национальной безопасности. Утром 8 июля приговор привели в исполнение — обоих мужчин повесили.
Казненные снабжали и вооружали непосредственного участника нападения, а также налаживали логистику и руководили действиями главного исполнителя, пишет Tasnim.
Теракт в мавзолее Шах-Черах произошел 26 октября 2022 года. В комплекс ворвался один террорист, который открыл стрельбу и убил 15 паломников. Десятки человек получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России). Нападавший оказал сопротивление полиции, был ранен и позднее умер в больнице.
Силовики арестовали 26 человек по подозрению в причастности к теракту. Первые приговоры причастным к нападению в Иране вынесли в декабре. Разведслужбы Ирана пришли к выводу, что в нападении участвовали исключительно иностранцы. Среди них были в том числе граждане Азербайджана, Таджикистана и Афганистана.
Мавзолей Шах-Черах был воздвигнут в XIV веке. Название мавзолея по-персидски означает «Повелитель света», внутри он отделан уникальной зеркальной мозаикой. Считается, что здесь находятся могилы двух братьев Ахмеда и Мохаммеда, сыновей Муссы аль-Кадима. Также мавзолей используется как мечеть и является местом паломничества для мусульман-шиитов.
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