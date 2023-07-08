В Иране публично казнили двух организаторов теракта в мавзолее Шах-Черах в Ширазе

В Иране публично казнили двух организаторов теракта в Ширазе

Мавзолей Шах-Черах (Фото: Wikimedia Commons)

В Иране публично казнили двоих мужчин, организовавших нападение на мавзолей Шах-Черах в октябре 2022 года в Ширазе, сообщает агентство Tasnim.

Ранее суд признал мужчин виновными в коррупции, вооруженном нападении и действиях против национальной безопасности. Утром 8 июля приговор привели в исполнение — обоих мужчин повесили.

Казненные снабжали и вооружали непосредственного участника нападения, а также налаживали логистику и руководили действиями главного исполнителя, пишет Tasnim.

Теракт в мавзолее Шах-Черах произошел 26 октября 2022 года. В комплекс ворвался один террорист, который открыл стрельбу и убил 15 паломников. Десятки человек получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России). Нападавший оказал сопротивление полиции, был ранен и позднее умер в больнице.

Силовики арестовали 26 человек по подозрению в причастности к теракту. Первые приговоры причастным к нападению в Иране вынесли в декабре. Разведслужбы Ирана пришли к выводу, что в нападении участвовали исключительно иностранцы. Среди них были в том числе граждане Азербайджана, Таджикистана и Афганистана.