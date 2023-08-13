В Паттайе россиянка выпала из окна на седьмом этаже многоквартирного дома и погибла

Россиянка упала с седьмого этажа в Паттайе и погибла

Фото: Exclusivepix Media / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Россиянка выпала из окна на седьмом этаже многоквартирного дома в Паттайе и умерла, передает Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Происшествие случилось 13 августа в районе Саттахип близ пляжа Джомтьен на западе города. Полиции сообщили о нем около 7:00 (3:00 мск). Тело 32-летней россиянки нашли около дома, она была наполовину обнажена.

Полиция полагает, что женщина выпала из окна комнаты, где проживала вместе со своим парнем, также россиянином. Мужчина сказал правоохранителям, что погибшая выпала из окна случайно, пишет газета.

Когда полицейские поднялись в комнату, мужчина держал в руках стакан с алкогольным напитком, утверждает издание. По данным газеты, россиянин был пьян. Как сообщает Pattaya News, его задержали.

Газета пишет со ссылкой на полицию, что россиянка недавно обратилась в правоохранительные органы и в тайскую иммиграционную службу с заявлением о пропаже паспорта. По данным полиции, женщина искала способ вернуться на родину.

Полиция не обнаружила на месте событий следов борьбы.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

В мае на острове Пхукет обнаружили тело россиянина, которого смыла волна. Тело нашли местные рыбаки, которые позже сообщили об этом спасателям. Погибшего опознали друзья. Как уточнял глава района Раваи Арун Солос, за два дня до этих событий волна обрушилась на четверых находившихся на прибрежных скалах россиян. Троим удалось выбраться из моря, один из них получил травмы. Четвертый россиянин пропал.