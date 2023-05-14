На Пхукете нашли тело пропавшего в море россиянина

Пхукет, Таиланд (Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images)

На острове Пхукет обнаружили тело россиянина, которого смыла волна. Об этом сообщает портал Phuket News.

Тело обнаружили местные рыбаки, которые позже сообщили об этом спасателям. Друзья мужчины подтвердили полиции, что это Юрий Смоян, который пропал без вести, после того как его смыла волна. Его тело передадут семье.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.

12 мая Phuket News сообщил, что волна смыла в море россиянина. Арун Солос, глава района Раваи, рассказал, что волна обрушилась на четверых россиян, когда они находились на прибрежных скалах. Троим удалось выбраться из моря, один из них получил травмы. Четвертый россиянин пропал.

Тогда Генконсульство России в Пхукете подтвердило РБК информацию о пропаже россиянина. Консульство говорило, что «находится в постоянном контакте с задействованными государственными учреждениями Пхукета», а также что личность пропавшего была установлена.