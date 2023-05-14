На Пхукете нашли тело пропавшего в море россиянина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
WSJ узнала о готовности НАТО предложить Киеву помощь, но не членство Политика, 17:39
Российский боксер выиграл золото на чемпионате мира в Ташкенте Спорт, 17:32
Глава МИД Германии Бербок пошутила про одни на двоих наушники с Кулебой Политика, 17:24
Сборная России по хоккею потеряла второго капитана в майском турне Спорт, 17:14
В результате обстрела Донецка погиб один человек Политика, 17:12
В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента Политика, 17:11
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 17:10
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
«Коммерсантъ» узнал о восстановлении спроса на аренду магазинов и офисов Бизнес, 17:05
Бастрыкин назвал «мизерной» погашенную Блиновской часть задолженности Бизнес, 16:51
В Забайкалье мост разорвало ветром спустя сутки после ремонта Общество, 16:49
Зеленский исключил парламентские выборы на Украине при военном положении Политика, 16:44
Во Франции матч с ЛГБТ-акцией задержали из-за вызова саперов на стадион Спорт, 16:21
Зеленский оценил риск сокращения помощи при неудачном наступлении Политика, 16:13
Самолеты и пожарный поезд направили для тушения пожара в Зауралье Общество, 16:08
Общество ,  
0 

На Пхукете нашли тело пропавшего в море россиянина

На острове Пхукет обнаружили тело россиянина, которого смыла волна
Пхукет,&nbsp;Таиланд
Пхукет, Таиланд (Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images)

На острове Пхукет обнаружили тело россиянина, которого смыла волна. Об этом сообщает портал Phuket News. 

Тело обнаружили местные рыбаки, которые позже сообщили об этом спасателям. Друзья мужчины подтвердили полиции, что это Юрий Смоян, который пропал без вести, после того как его смыла волна. Его тело передадут семье.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.

12 мая Phuket News сообщил, что волна смыла в море россиянина. Арун Солос, глава района Раваи, рассказал, что волна обрушилась на четверых россиян, когда они находились на прибрежных скалах. Троим удалось выбраться из моря, один из них получил травмы. Четвертый россиянин пропал. 

Тогда Генконсульство России в Пхукете подтвердило РБК информацию о пропаже россиянина. Консульство говорило, что «находится в постоянном контакте с задействованными государственными учреждениями Пхукета», а также что личность пропавшего была установлена. 

Теги
Таиланд Пхукет
Материалы по теме
Россиянин разбился на мотоцикле в Таиланде
Общество
В Таиланде желтые и красные карточки показали туристам
Политика
Власти Таиланда решили ввести туристический сбор
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter