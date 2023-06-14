В Таиланде россиянин погиб при столкновении мотоцикла с грузовиком

В Таиланде россиянин на мотоцикле врезался в грузовик и погиб

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

В Таиланде погиб российский мотоциклист в ДТП с грузовиком, сообщил портал Pattaya News со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейских, столкновение мотоцикла с грузовиком произошло утром 13 июня в районе Муанг Чонбури, недалеко от города Паттайя. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили тело 45-летнего россиянина. Он врезался в кузов грузовика.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, полагая, что россиянина могла отвлечь от дороги громкая музыка. Рядом с мотоциклом обнаружили динамик с играющей музыкой, кторый, вероятно, принадлежал погибшему россиянину, отмечает портал.

Водитель грузовика, 42-летний Юттхана Сапсин, рассказал полиции, что он остановился на перекрестке на красный свет. В этот момент в него врезался мотоцикл.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

В мае на острове Пхукет в Таиланде гражданин России разбился насмерть на мотоцикле. По словам спасателей, он не справился с управлением мотоциклом и вылетел с дороги в районе деревни Ката.