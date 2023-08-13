Путин назвал отрасль строительства локомотивом экономики

Строительная отрасль России, «несмотря на сложившуюся непростую ситуацию», демонстрирует эффективность и является одним из локомотивов экономики страны, говорится в поздравлении президента Владимира Путина по случаю дня строителя.

Он отметил увеличение объемов жилищного строительства в стране.

«И конечно, особо отмечу большую, самоотверженную работу строителей, направленную на восстановление Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — говорится в поздравлении.

Президент пожелал строителям новых достижений.

Праздник отмечается с 1955 года во второе воскресение августа. В СССР к этому дню приурочивали открытие крупных объектов и станций метро.

В феврале в Минстрое заявили, что отрасли не хватает 200 тыс. кадров.