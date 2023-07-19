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Матвиенко призвала строить больше жилья в малых городах и селах

Спикер Совфеда Матвиенко призвала снизить зависимость России от иностранных строителей

Активное строительство жилья в мегаполисах, тенденция стягивания людей и ресурсов в крупные агломерации контрпродуктивна для России, нужно больше строить в малых городах и в сельской местности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи сенаторов с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, передает «Парламентская газета».

Матвиенко отметила, что на протяжении многих лет лидерами по вводу в эксплуатацию нового жилья остаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Московская и Ленинградская области. При этом в половине городов России новое жилье практически не строят. «Нужно больше строить, а главное — повышать доступность жилья во всех субъектах Федерации, в том числе и в малых городах, и в сельской местности», — призвала спикер Совфеда.

Она добавила, что за последние два года общий обьем работ в строительстве увеличился на 15%, а за несколько месяцев текущего года — на 9%, при этом в отрасли заметен дефицит кадров. По словам Матвиенко, нехватка строителей покрывается за счет мигрантов. Она подчеркнула необходимость сосредоточиться на подготовке специалистов-россиян, «чтобы снизить зависимость от иностранного труда и оставлять деньги в нашей экономике».

Хуснуллин на встрече с сенаторами отметил, что важнейшим инструментом повышения качества жизни россиян стала льготная ипотека. По его словам, после завершения массовых льготных программ (семейной ипотеки под 6% годовых, с господдержкой под 8%) в 2024 году правительство рассматривает возможность введения специальных ипотечных мер поддержки для регионов с низким спросом на жилье.

В крупных регионах даже при высоких ставках ситуация кардинально не изменится, считает он, а в регионах, где «жилье стоит 60–70 тыс. руб. за 1 кв. м, конечно, там без поддержки государства не обойтись». «Сейчас мы отрабатываем кластерный подход, регионы, где высокий спрос — будет один подход, регионы, где низкий спрос — будет другой подход. Думаю, что к весне следующего года мы уже внесем эти предложения», — заключил зампред правительства.

Теги
Персоны
Валентина Матвиенко жилищное строительство малые города строители
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
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