Снаряд разрушил штаб гуманитарной помощи в Алешках

Крупнокалиберный снаряд попал в штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области, в результате удара со стороны украинских военных он был разрушен, сообщили в администрации Алешковского муниципального округа, передает ТАСС.

«К счастью, пострадавших нет», — сказали там.

Власти напомнили, что 3 июля «в метре от здания» штаба, где выдавали продукты и воду, произошел взрыв.

Левый берег Днепра находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских.

В начале августа украинские войска обстреляли Чонгарский мост и мост через пролив Тонкий — они соединяют Крым с Херсонской областью. Тогда по мосту через пролив Тонкий было выпущено 12 ракет, силы ПВО сбили девять снарядов, говорил врио губернатора области Владимир Сальдо. По его словам, при обстреле ранение получил мирный житель, проезжавший по мосту в момент удара. Кроме того, был поврежден проходивший рядом с переправой газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, без газоснабжения остались более 20 тыс. жителей города. Вооруженные силы Украины подтвердили удары по мостам.