branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Три военных базы США в Сирии подверглись обстрелу Политика, 10:02
Как ИИ изменит рынок труда: 4 вопроса, о которых стоит подумать — Quartz Pro, 10:02
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
США наращивают объем госсубсидий. В ЕС считают это объявлением «войны» Pro, 09:36
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Как за десять лет поменялась цена поездки на такси в России. Инфографика Бизнес, 09:00
Исламский банкинг в России: в чем суть партнерского финансирования Инвестиции, 09:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:56
Al Jazeera сообщил о расколе в парламенте ЭКОВАС из-за интервенции Политика, 08:43
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
В Забайкалье задержали третьего участника драки с ветераном спецоперации Общество, 08:39
В Москве на зеленой ветке метро человек упал на пути Общество, 08:00
Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за сто лет Общество, 07:45
Рогов сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации в Урожайном Политика, 07:33
Политика ,  
0 

Три военных базы США в Сирии подверглись обстрелу

Fars News Agency: сирийские ополченцы нанесли удары по трем военным базам США
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Сирийские ополченцы нанесли удары по трем американским военным базам, передает агентство Fars.

По данным агентства, по базе США на нефтяном месторождении Аль-Омар были нанесены удары четырьмя ракетами, по базе на газовом месторождении Конико — пятью ракетами, по базе военного аэропорта аль-Шадади — одной ракетой.

Из мест, по которым наносились удары, были видны пожары, а также слышны звуки машин скорой помощи и американских вертолетов, сообщает Fars News Agency. Сирийские ополченцы заявили, что продолжат наносить удары по опорным пунктам США, пока вся территория страны не будет от них «очищена».

По данным Tehran Times, США имеют не менее 28 баз и других военных объектов в Сирии. Они распределены по трем регионами, большинство из которых находится в восточных и северо-восточных провинциях страны: в Аль-Хасаке 17 баз, девять в Дейр-эз-Зоре и две в Хомсе. Такое же количество баз называл представитель сирийских ополченцев шейх Мудар Хаммад аль-Ассаад в 2022 году.

В феврале еще одна военная база США в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Под ударом оказалась взлетно-посадочная полоса базы, которая расположена рядом с месторождениями Конико и Аль-Омар. Источники телеканала Al Hadath утверждали, что ракеты могли запустить проиранские ополченцы. Информации о погибших или пострадавших не было. Международная коалиция, в рамках которой американские военные находятся в Сирии, не комментировала произошедшее.

Теги
Сирия военные базы США обстрел
Материалы по теме
Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре самолета в Сирии
Политика
ВКС России уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» в районе Идлиба в Сирии
Политика
Эксперты рассказали, чем могли облучать самолеты России в Сирии
Политика