Три военных базы США в Сирии подверглись обстрелу

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Сирийские ополченцы нанесли удары по трем американским военным базам, передает агентство Fars.

По данным агентства, по базе США на нефтяном месторождении Аль-Омар были нанесены удары четырьмя ракетами, по базе на газовом месторождении Конико — пятью ракетами, по базе военного аэропорта аль-Шадади — одной ракетой.

Из мест, по которым наносились удары, были видны пожары, а также слышны звуки машин скорой помощи и американских вертолетов, сообщает Fars News Agency. Сирийские ополченцы заявили, что продолжат наносить удары по опорным пунктам США, пока вся территория страны не будет от них «очищена».

По данным Tehran Times, США имеют не менее 28 баз и других военных объектов в Сирии. Они распределены по трем регионами, большинство из которых находится в восточных и северо-восточных провинциях страны: в Аль-Хасаке 17 баз, девять в Дейр-эз-Зоре и две в Хомсе. Такое же количество баз называл представитель сирийских ополченцев шейх Мудар Хаммад аль-Ассаад в 2022 году.

В феврале еще одна военная база США в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Под ударом оказалась взлетно-посадочная полоса базы, которая расположена рядом с месторождениями Конико и Аль-Омар. Источники телеканала Al Hadath утверждали, что ракеты могли запустить проиранские ополченцы. Информации о погибших или пострадавших не было. Международная коалиция, в рамках которой американские военные находятся в Сирии, не комментировала произошедшее.