На входе на станцию метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты

На входе в метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Обнаруженный у пассажира на входе в северный вестибюль станции московского метро «Лермонтовский проспект» (Таганско-Краснопресненская линия) похожий на ручную гранату предмет оказался муляжом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

О том, что обнаруженный предмет оказался муляжом, также писал телеграм-канал SHOT. По информации канала, имитацию гранаты обнаружили при проходе рамок в багаже.

Днем столичный дептранс сообщал о закрытии для входа северного вестибюля станции по требованию полиции. В МВД позже заявили, что предмет не представляет опасности.