Город ,
0
На входе в метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты
На входе на станцию метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты
Обнаруженный у пассажира на входе в северный вестибюль станции московского метро «Лермонтовский проспект» (Таганско-Краснопресненская линия) похожий на ручную гранату предмет оказался муляжом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
О том, что обнаруженный предмет оказался муляжом, также писал телеграм-канал SHOT. По информации канала, имитацию гранаты обнаружили при проходе рамок в багаже.
Днем столичный дептранс сообщал о закрытии для входа северного вестибюля станции по требованию полиции. В МВД позже заявили, что предмет не представляет опасности.