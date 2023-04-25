На входе в метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 16:21
Bild узнал об отказе Бербок приехать на Совбез ООН во главе с Лавровым Политика, 20:00
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:50
В Пермском крае произошел пожар близ пилорамы. Видео Общество, 19:42
НКР присвоило ТГК-14 рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 19:39
Украина подтвердила причастность к атакам на военные объекты в Крыму Политика, 19:38
На входе в метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты Город, 19:27
Несколько россиян подписали декларацию о нейтральности ради Уимблдона Спорт, 19:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В ВСУ заявили об использовании российскими военными ПО с их координатами Политика, 19:17
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 19:10
Акции «Белуги» отыграли существенную часть дивидендного гэпа за один день Инвестиции, 19:07
В Москве россиянина обвинили в госизмене Политика, 19:03
Эксперт CFRA предложил альтернативу стратегии «продавай в мае и уходи» Инвестиции, 18:58
Ребенок не разговаривает. Когда бить тревогу Pro, 18:57
Рижская дума перед 9 Мая решила убрать памятник Пушкину из центра города Политика, 18:56
Город ,  
0 

На входе в метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты

На входе на станцию метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Обнаруженный у пассажира на входе в северный вестибюль станции московского метро «Лермонтовский проспект» (Таганско-Краснопресненская линия) похожий на ручную гранату предмет оказался муляжом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

О том, что обнаруженный предмет оказался муляжом, также писал телеграм-канал SHOT. По информации канала, имитацию гранаты обнаружили при проходе рамок в багаже.

Днем столичный дептранс сообщал о закрытии для входа северного вестибюля станции по требованию полиции. В МВД позже заявили, что предмет не представляет опасности.

Теги
граната Метро Москва
Материалы по теме
В подъезде жилого дома в Москве нашли муляж гранаты
Общество
В Раменском на свалке нашли гранатомет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter