В Московском метро ногу мальчика затянуло в ленту эскалатора

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В метро Москвы нога мальчика попала в ленту эскалатора. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Происшествие «из-за невнимательности родителей» произошло на переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды». Пострадал мальчик в возрасте трех-четырех лет.

«Эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь», — сообщили в дептрансе.

Врачи, которые приехали, оказали ему помощь и не нашли у него серьезных повреждений. Родители отказались отправлять ребенка в больницу.

В 2021 году в торговом центре в Москве пострадал ребенок, который схватился за поручень эскалатора. Четырехлетний мальчик с внешней стороны взялся за поручень, а когда его затащило на второй этаж — он упал вниз. Ребенка госпитализировали, а следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК.