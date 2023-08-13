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Уровень воды в Спасске-Дальнем превысил исторический максимум

Уровень воды в подтопленном Спасске-Дальнем в Приморье превысил исторический максимум

Уровень воды в реке, затопившей Спасск-Дальний в Приморском крае, превысил исторический максимум. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Уровень воды поднялся в четыре раза выше зафиксированного исторического максимума в 50 сантиметров и достиг двух метров. При этом, как отмечают местные жители, все происходило довольно стремительно. Улицы затапливало буквально на глазах. Вода поднималась на 30-40 сантиметров в час», — заявили в правительстве. 

Вода уже начала спадать, сообщила администрация Спасска-Дальнего. «На реке Кулешовка уровень воды в реке 435 см., что выше поймы на 204, динамика за сутки снижение на 12 см. На реке Спасовка уровень воды в реке 522 см., что выше поймы на 132 см, динамика за сутки снижения на 97 см.», — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

В городском округе затоплено 2584 частных дома. Спасатели эвакуировали 596 человек, в том числе 28 детей. В пункты временного размещения приехали 124 человека, среди них 14 несовершеннолетних.

Для эвакуированных в ПВР власти организовали питание, а тем, кто остался дома, продукты и воду привозят спасатели, написал в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Там, где это возможно скоро начнут работать административные комиссии для оценки ущерба и оказания мер поддержки. Спасатели помогут с разбором завалов и расчисткой наносов во дворах», — сообщил глава региона.

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Наводнения начались в Приморском крае из-за сильных затяжных дождей и тайфуна «Ханун». Многие населенные пункты отрезаны от дорожного сообщения, прорвана дамба и затоплена часть второго по величине города Приморья Уссурийск. Всего спасатели эвакуировали более 2 тыс. человек.

По решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион направлена оперативная группа центрального аппарата ведомства для координации работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Теги
Приморский край уровень воды река наводнение тайфун МЧС
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