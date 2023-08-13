Вильфанд назвал продолжительность купального сезона на Черном море

Купальный сезон на курортах Черного моря будет в этом году продлится минимум до 10 октября, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон будчет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — сказал он.

По словам Вильфанда, сейчас в Анапе температура моря составляет плюс 25 градусов, в Сочи — плюс 27 градусов, в Туапсе и Геленджике — плюс 28 градусов.

Накануне Вилфанд предупредил, что в ближайшие дни на юге России, а именно в Краснодарском крае и Адыгее ожидаются гроза, град и ветер до 25 м/с. Интенсивные дожди прогнозируются в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском и Приморском крае.

Сильный дождь также ожидается в Туве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края, добавил синоптик.

При этом Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве со следующей недели, в том числе 30-градусную жару. В эти выходные дни и понедельник, 14 августа, температура в столице будет около плюс 22–25 градусов. В воскресенье и понедельник будут наблюдаться кратковременные дожди.

По словам синоптика, повышение температуры в городе начнется со вторника, 15 августа, в этот день и в среду ожидается около 23–29 градусов тепла. В четверг и пятницу, 17 и 18 августа температура «перевалит» за 30 градусов, температурный фон будет плюс 26–31 градус, добавил Вильфанд.