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Вильфанд предупредил о сильных дождях в 14 российских регионах

Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах России в ближайшие дни

В ближайшие дни интенсивные дожди ожидаются в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском и Приморском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, дожди на этих выходных также будут на юге России, а именно в Краснодарском крае и Адыгее ожидаются гроза, град и ветер до 25 м/с.

Сильный дождь еще прогнозируется в Туве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края, добавил синоптик.

При этом Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве со следующей недели, в том числе 30-градусную жару. В эти выходные дни и понедельник 14 августа температура в столице будет около плюс 22-25 градусов, в субботу 12 августа будут дожди, в воскресенье и понедельник интенсивность осадков уменьшится, но кратковременные дожди еще будут наблюдаться, уточнил синоптик.

По его словам, повышение температуры в городе начнется со вторника 15 августа, в этот день и в среду ожидается около 23-29 градусов тепла. В четверг и пятницу 17 и 18 августа температура «перевалит» за 30 градусов, температурный фон будет плюс 26-31 градус, добавил Вильфанд.

Теги
Роман Вильфанд Погода дожди жара Москва
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