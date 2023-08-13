МЧС: спасатели потушили пожар в трюме грузового судна в Архангельске

В Архангельске спустя 8,5 часов потушили пожар на сухогрузе

Пожар на грузовом судне «Терский берег» в Архангельске ликвидирован, сообщило управление МЧС по Архангельской области.

«22:27 мск ликвидация пожара», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Пожар на сухогрузе, стоящем у причала, произошел около 14:30 по местному времени (совпадает с мск) 12 августа. Возгорание возникло в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В тушении участвовали 45 человек и 12 единиц техники.

11 августа пожар произошел на складе в Подмосковье, сообщало региональное управление МЧС. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м. Возгорание тушили несколько часов.

Телеграм-канал Baza писал, что пожар произошел на складе пивной продукции. По всей площади обрушились кровля и перекрытия, пострадал сторож. Shot сообщал, что местные жители слышали звуки, похожие на взрывы.