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В Саратове загорелся склад спирта
В Саратове пожарные потушили пожар на складе со спиртом
В Саратове сгорел склад со спиртом, сообщает МЧС региона.
Звонок о пожаре поступил в 16:41. Приехавшие пожарные обнаружили, что загорелся кирпичный склад, на котором хранился спирт.
На видео, которое опубликовало МЧС, видно, что из дверей склада вырывалось сильное пламя. Пожарные тушили возгорание, не заходя в помещение, из брандспойтов.
Огонь охватил площадь 400 кв. м. Во время пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали с ожогами.
Пожар тушили 14 единиц пожарной техники, уточнили в МЧС Саратовской области.