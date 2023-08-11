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В Саратове загорелся склад спирта

В Саратове пожарные потушили пожар на складе со спиртом

В Саратове загорелся склад спирта
Video

В Саратове сгорел склад со спиртом, сообщает МЧС региона.

Звонок о пожаре поступил в 16:41. Приехавшие пожарные обнаружили, что загорелся кирпичный склад, на котором хранился спирт.

На видео, которое опубликовало МЧС, видно, что из дверей склада вырывалось сильное пламя. Пожарные тушили возгорание, не заходя в помещение, из брандспойтов.

Огонь охватил площадь 400 кв. м. Во время пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали с ожогами.

Пожар тушили 14 единиц пожарной техники, уточнили в МЧС Саратовской области.

Теги
Саратов Саратовская область пожары склад спирт
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