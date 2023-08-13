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Пассажирский теплоход врезался в набережную в Нижнем Новгороде

Транспортная прокуратура: пассажирский теплоход врезался в набережную в Нижнем Новгороде

Пассажирский прогулочный теплоход «Доброход» врезался в набережную реки Ока в Нижнем Новгороде, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, судно ООО «Волга — Сервис» столкнулось с береговой линией из-за технической неполадки. Пассажиры самостоятельно сошли на берег, пострадавших нет.

Обстоятельства и точные причины происшествия устанавливаются, транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности судоходства. На место выехали помощник Нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Нижегородского управления МВД на транспорте.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России также сообщило о начале доследственной проверки по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК).

В Сочи 11 августа водитель экскурсионного «УАЗа» не справился с управлением и врезался в скалу. ДТП произошло в селе Солохаул Лазаревского района Сочи. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей в возрасте пяти и 13 лет, а также беременная женщина.

Госавтоинспекторы проводят проверку. В МВД отметили, что за рулем внедорожника был местный житель 1984 года, он перевозил пассажиров в оборудованном автомобиле и имел разрешительные документы.

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Теги
Ока Нижний Новгород теплоход транспортная прокуратура
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