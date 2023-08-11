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В Сочи «УАЗ» с туристами врезался в скалу

Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным «УАЗом» в Сочи

В Сочи «УАЗ» с туристами врезался в скалу
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В Сочи водитель экскурсионного «УАЗа» не справился с управлением и врезался в скалу, пострадали несколько человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в селе Солохаул Лазаревского района Сочи. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей в возрасте пяти и 13 лет, а также беременная женщина.

Госавтоинспекторы проводят проверку. В МВД отметили, что за рулем внедорожника был местный житель 1984 года, он перевозил пассажиров в оборудованном автомобиле и имел разрешительные документы.

Несколько дней назад в Краснодарском крае четыре человека погибли и еще трое пострадали, в том числе несовершеннолетняя девушка, в ДТП с участием четырех машин. Авария произошла в Темрюкском районе на 16-м км трассы Тамань — Веселовка.

По предварительной информации МВД, виновником ДТП стал водитель Chery Amulet. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими машинами.

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ДТП туристы пострадавшие УАЗ Сочи
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