На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль BMW врезался в столб и загорелся

Два человека погибли в автомобиле BMW, въехавшем в столб в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль врезался в фонарный столб и загорелся, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено», — заявили в департаменте.

Загорелся автомобиль марки BMW, пишут телеграм-каналы «Осторожно, Москва» и Baza. Телеграм-канал «112» сообщает, что в результате ДТП погибли два человека. Это водитель и пассажир, пишет Mash. По данным телеграм-канала, автомобиль уже потушили.

Позже в пресс-службе столичного управления полиции сообщили "РИА Новости", что водитель и пассажир машины погибли.

11 августа легковой автомобиль загорелся на Ленинградском проспекте в Москве, сообщали РБК в пресс-службе столичного управления МЧС. Пожар возник в моторном отсеке машины. Автомобиль потушили, никто не пострадал.

Телеграм-каналы Mash и Baza писали, что на Ленинградском проспекте загорелся автомобиль BMW с правительственными номерами.