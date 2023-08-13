Сеул разблокировал активы Ирана в обмен на освобождение 5 американцев

Замороженные активы Ирана в Южной Корее на почти $7 млрд были разблокированы, сообщил глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин в своем Twitter.

Иранские активы в вонах были заморожены в южнокорейских банках в конце 1990-х годов. «За эти годы из-за снижения паритета воны к доллару почти один миллиард долларов из них столкнулся с уменьшением паритетной стоимости», — отметил Фарзин. Разблокированные средства будут переведены на счета шести иранских банков в Катаре и пойдут на покупку товаров, которые не находятся под санкциями.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что активы Ирана в Южной Корее на примерно будут разморожены в обмен на перевод тегераном пяти американцев из тюрьмы под домашний арест. По условиям соглашения, Иран сможет тратить эти средства только покупку еды, лекарств и медицинского оборудования, у которых нет второго военного назначения.

По словам источника Reuters, пятерым американцам разрешат покинуть Иран после разблокировки средств.

Среди американцев иранского происхождения, которым разрешили покинуть тюрьму, бизнесмены 51-летний Сиамак Намази и 58-летний Эмад Шарги, а также 67-летний защитник окружающей среды Морад Тахбаз, который также имеет британское гражданство, уточнил адвокат Джаред Генсер, представляющий интересы Намази. Личность четвертого гражданина США, которому разрешили выйти из тюрьмы, не была обнародована, как и личность пятого, который уже находился под домашним арестом. По информации источников The New York Times, один из неназванных американцев — ученый, а другой — бизнесмен.

Намази в 2016 году был осужден по обвинениям, связанным со шпионажем, которые США отвергли как необоснованные. Тахбаз был арестован в 2018 году и приговорен к десяти годам тюремного заключения за «собрание и сговор против национальной безопасности Ирана» и шпионскую работу на Вашингтон. Шарги был признан виновным в шпионаже в 2020 году и также приговорен к десяти годам лишения свободы.

В середине июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, чтобы освободить своих заключенных, удерживаемых Тегераном, и сдержать его развивающуюся ядерную программу. По данным собеседников газеты, переговоры между высокопоставленными официальными лицами США и Ирана начались в декабре 2022 года. За этот период представители Белого дома как минимум трижды ездили в Оман.

В обмен на освобождение американских заключенных и ограничения по ядерной программе Тегеран добивался получения доходов от иранской энергетики, которые заморожены из-за санкций США. В частности, иранские официальные лица требовали вернуть доступ к $7 млрд, которые принадлежат иранским фондам и хранятся в Южной Корее, и к деньгам, полученным от поставок газа и нефти и хранящимся в Ираке, писала WSJ.