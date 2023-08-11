В Москве загорелся BMW с правительственными номерами
На Ленинградском проспекте в Москве загорелся легковой автомобиль, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.
Загорелся моторный отсек автомобиля, уточнили в ведомстве. Машину потушили, никто не пострадал.
Телеграм-каналы Mash и Baza пишут, что на Ленинградском проспекте загорелся автомобиль BMW с правительственными номерами.
5 августа в Хилковом переулке в центре Москвы загорелся суперкар Lamborghini, сообщала Baza. Автомобиль выгорел практически полностью. Что стало причиной возгорания, неизвестно.
Телеграм-канал Shot опубликовал видео, где запечатлен момент начала возгорания Lamborghini. Водитель резко разогнался и проехал несколько метров, после чего машина начала дымиться, а затем загорелась. Судя по видео, водитель вышел из салона до того, как автомобиль полностью загорелся.