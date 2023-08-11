Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцово

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МЧС. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м.

В 23:53 пожар был локализован, в 7:55 спасатели ликвидировали открытое горение, рассказали в службе.

«Прокуратура Московской области сообщила, что установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле Одинцовской прокуратуры. Причины возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы», — добавили в сообщении.

Склад в подмосковном Одинцово загорелся в ночь на 11 августа. ТАСС писал, что пожар произошел на Зеленой улице, д. 30а, где, по данным сервиса «Яндекс.Карты», находятся скупка вторсырья, логистическая компания, а также склад.

Телеграм-канал Baza писал, что пожар произошел на складе пивной продукции. По всей площади обрушились кровля и перекрытия, пострадал сторож. Shot сообщал, что местные жители слышали звуки, похожие на взрывы.

В конце мая в Одинцово загорелся строительный рынок «Акос» на улице Внуковской. Огонь распространился на площади 1,8 тыс. кв. м. Пожар произошел приблизительно в полночь, к утру его потушили. Для борьбы с огнем задействовали 96 человек и 31 единицу техники. В результате пожара никто не пострадал.