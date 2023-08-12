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Кадры пожара, где погибли 53 человека и сгорела старая столица Гавайев
Появились кадры с лесными пожарами на Гавайях, где погибли 53 человека
Из-за природных пожаров на гавайском острое Мауи погибли 53 человека, сообщили власти острова. Центр разрушений — бывшая столица острова — город Лахайна. Город из-за пожаров полностью выгорел. До пожаров в нем проживали более 10 тыс. человек.
Огонь на острове бушует уже три дня, пожарами разрушены более 1700 домов. Некоторым жителям пришлось спасаться от пожаров в океане.