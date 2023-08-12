branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США дать оружие Украине Политика, 00:31
Медведев ответил на слова Дуды о «дешевом средстве» против империализма Политика, 00:24
Kyiv Post узнала о желании Киева исключить Израиль из формата «Рамштайн» Политика, 00:04
Кадры пожара, где погибли 53 человека и сгорела старая столица Гавайев Общество, 00:00
Прогорели, но честно. Почему стартапы начали раздавать деньги инвесторам Pro, 00:00
Медведев проиграл 18-й ракетке мира в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто Спорт, 11 авг, 23:48
В Одессе задержали двух молдаван, пытавшихся вывезти украинцев из страны Общество, 11 авг, 23:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минцифры запретило сотрудникам пользоваться техникой Apple на работе Общество, 11 авг, 23:36
В Дагестане около 100 человек подрались из-за музыки на свадьбе Общество, 11 авг, 23:30
Предложение Эр-Рияда по проекту нового истребителя вызвало трения с Токио Политика, 11 авг, 23:12
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 11 авг, 23:00
В Белом доме заявили о готовности обучать украинцев управлять F-16 в США Политика, 11 авг, 22:59
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине в 2024 году Политика, 11 авг, 22:43
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией Политика, 11 авг, 22:39
Общество ,  
0 

Кадры пожара, где погибли 53 человека и сгорела старая столица Гавайев

Появились кадры с лесными пожарами на Гавайях, где погибли 53 человека
Фото: Marco Garcia / Reuters
Фото: Marco Garcia / Reuters

Кадры пожара, где погибли 53 человека и сгорела старая столица Гавайев
Video

Из-за природных пожаров на гавайском острое Мауи погибли 53 человека, сообщили власти острова. Центр разрушений — бывшая столица острова — город Лахайна. Город из-за пожаров полностью выгорел. До пожаров в нем проживали более 10 тыс. человек.

Огонь на острове бушует уже три дня, пожарами разрушены более 1700 домов. Некоторым жителям пришлось спасаться от пожаров в океане.

Теги
Гаваи пожары США
Материалы по теме
На Гавайях погибли 53 человека из-за природных пожаров
Общество
Минимум 36 человек погибли из-за лесных пожаров на Гавайях
Общество