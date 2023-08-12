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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев предупредил о тренировках ППДО и громких звуках в Севастополе

Развожаев: на южном и северном молах флот проведет тренировку ППДО со стрельбой
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Военная операция на Украине

В Севастополе вечером проведут тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения», — заявил Развожаев. Он отметил, что в городе все спокойно.

Мол — оградительное сооружение для защиты акватории порта от волн. Одним концом оно примыкает к берегу. В Севастопольской бухте есть северный и южный молы.

В Севастополе регулярно проходят учения флота и российских военных. Так, 29 мая Развожаев предупреждал, что Черноморский флот проводит учения со стрельбой в бухтах и на молах города, а 26-го писал о стрельбах в воинской части на северной стороне Севастополя в районе кинотеатра «Моряк».

В Севастополе действуют желтый (высокий) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

10 августа Минобороны сообщило о двух дронах, летевших в сторону Севастополя. Они были сбиты средствами ПВО. Еще девять подавили с помощью радиоэлектронной борьбы — они упали в акватории Черного моря.

Теги
Севастополь Михаил Развожаев военные учения
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