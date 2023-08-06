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Певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику после ДТП

Певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику после ДТП на трассе в Подмосковье
Лада Дэнс
Лада Дэнс (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику после ДТП на трассе в Подмосковье, сообщил РБК директор артистки Сергей Пудовкин.

Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, отметил он. По его словам, автомобиль с певицей Ладой Дэнс врезался в  Bentley, который попал в ДТП ранее.

«Лада Дэнс не была за рулем, находилась на заднем сидении. Произошел сильнейший удар. Сейчас артистка в сознании. Певица проходит лечение и находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие», — сказал Пудовкин.

По его данным, водитель прошел проверку на алкоголь и наркотики. «По предварительной информации, обнаружены следы наркотических веществ», — сказал он. Директор певицы отметил, что будет подавать иск в транспортную компанию, которая организовала поездку артистки.

Авария произошла на 52-м километре трассы М-2 «Крым» рядом с подмосковным Подольском около 18:20 мск. Водитель легкового автомобиля врезался в две другие машины, которые столкнулись ранее и стояли на проезжей части. По информации МВД, травмы получили четыре человека, всех их госпитализировали. Имена пострадавших ведомство не называло.

Ладе Дэнс 56 лет. Она родилась в Калининграде, в конце 1980-х выступала в группе «Женсовет», позднее начала сольную карьеру. Среди ее известных песен — «Девочка-ночь», «Аромат любви», «Один раз в год сады цветут» (кавер на оригинальную композицию Анны Герман). Всего в дискографии певицы семь альбомов, следует из информации на ее сайте.

Лада Дэнс сыграла одну из главных ролей в телесериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», принимала участие в картинах «Мой личный враг (2005), «Путь» (2009) и «Смешанные чувства» (2014).

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