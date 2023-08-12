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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при камнепаде в КБР

Минздрав: четверо пострадавших во время камнепада в Кабардино-Балкарии остались в больнице
Эвакуация пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии
Эвакуация пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии (Фото: РБК)

Четверо пострадавших туристов во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии остаются в больнице, еще двоим пострадавшим оказали помощь амбулаторно, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.

«На стационарном лечении в республиканской клинической больнице города Нальчика остаются четыре человека, один из них — в тяжелом состоянии», — отметили в пресс-службе ведомства.

Утром 12 августа в Черекском районе Кабардино-Балкарии группа туристов из пяти человек попала под камнепад. Позже количество пострадавших увеличилось до семи, один из них — житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения — погиб.

В МЧС сообщали, что под камнепад попали две группы туристов, в одной — шесть человек, во второй — трое. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС, для их эвакуации задействовали вертолет.

Гора Дых-Тау находится в пределах Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, на Боковом хребте Большого Кавказа. Высота Дых-Тау составляет 5205 м (вторая после Эльбруса, чья высота — 5642 м).

Теги
Кабардино-Балкария Минздрав камнепад туристы новости
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