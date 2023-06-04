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Во время камнепада в Абхазии погиб россиянин

МЧС Абхазии: во время камнепада в Юпшарском каньоне погиб россиянин
Фото: mchs.apsny.land
Фото: mchs.apsny.land

Во время камнепада в Юпшарском каньоне в Абхазии погиб россиянин, сообщили в МЧС республики.

«С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни», — говорится в сообщении. В результате камнепада погиб 27-летний россиянин. Еще одну 28-летнюю россиянку с переломом ноги доставили в больницу.

Юпшарский каньон находится по дороге к озеру Рица на высоте 400 м над уровнем моря. Дорога проходит между двумя близко стоящими скалами, которые когда-то были расколоты землетрясением.

В сентябре прошлого года в Абхазии погибли трое россиян. Они утонули в море в Гагре. Среди погибших были жители Твери, Тюменской области и Москвы. На том же месте сотрудники МЧС спасли жителя Уфы, его отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
 

Теги
Абхазия МЧС камнепад
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